Suspeito é preso 'cuidando' de motocicleta furtada em Campinas

Um homem foi preso na quarta-feira (8), no Jardim das Bandeiras, em Campinas, sob suspeita de receptação de uma motocicleta furtada. A ação foi conduzida por uma equipe de Ações Especiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com apoio do 8º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, o rastreamento do veículo levou os agentes até o bairro. Durante as buscas, realizadas em conjunto com a Força Tática, os policiais avistaram o suspeito, que tentou se afastar ao perceber a aproximação da viatura.

Poucos metros adiante, os militares encontraram a motocicleta furtada, confirmada como produto de crime recente. Em depoimento, o homem admitiu ter recebido dinheiro para “cuidar” do veículo irregular.