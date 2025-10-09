Baep captura no San Conrado procurado por homicídio no Ceará

Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça do Ceará por homicídio, foi preso na tarde de quarta-feira (8) no Loteamento San Conrado, no distrito de Sousas, em Campinas. A captura foi feita por uma equipe do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) durante operação de patrulhamento tático na área do 8º BPM/I.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O suspeito foi abordado enquanto ocupava um veículo Fiat Uno. Após consulta ao sistema policial, os agentes confirmaram que ele era procurado por um homicídio cometido em 2021, no estado do Ceará.

De acordo com a Polícia Militar, o homem já possuía antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Campinas, e o acusado foi encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.