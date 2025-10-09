09 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

Funcionária de hospital é presa por desviar remédios controlados

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mulher, que trabalhava em clínica terceirizada de oncologia, foi detida em flagrante durante operação da Polícia Civil.
Mulher, que trabalhava em clínica terceirizada de oncologia, foi detida em flagrante durante operação da Polícia Civil.

Uma funcionária de uma clínica terceirizada do Hospital Samaritano, em Campinas, foi presa em flagrante na quarta-feira (8), suspeita de participar de um esquema de desvio de medicamentos controlados. A mulher trabalhava no setor de oncologia da unidade. A 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da DEIC de Campinas, conduziu a operação.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, quando os policiais encontraram grande quantidade de remédios de uso controlado, além de seringas, agulhas, soro fisiológico e receituários médicos de diferentes hospitais e clínicas. Também foram apreendidos carimbos de profissionais de saúde, usados indevidamente.

Entre os medicamentos apreendidos estavam Tramadol, Morfina, Benzetacil, Dexametasona, Dipirona, Hyplex, Desox, Sucrofer e Betametasona — todos de uso restrito e sujeitos a receituário especial.

De acordo com a Polícia Civil, representantes do Hospital Samaritano compareceram ao local e confirmaram que a maioria dos produtos apreendidos pertencia à instituição, reforçando as suspeitas de desvio. A mulher foi encaminhada à delegacia, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários