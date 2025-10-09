Funcionária de hospital é presa por desviar remédios controlados

Uma funcionária de uma clínica terceirizada do Hospital Samaritano, em Campinas, foi presa em flagrante na quarta-feira (8), suspeita de participar de um esquema de desvio de medicamentos controlados. A mulher trabalhava no setor de oncologia da unidade. A 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da DEIC de Campinas, conduziu a operação.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, quando os policiais encontraram grande quantidade de remédios de uso controlado, além de seringas, agulhas, soro fisiológico e receituários médicos de diferentes hospitais e clínicas. Também foram apreendidos carimbos de profissionais de saúde, usados indevidamente.
Entre os medicamentos apreendidos estavam Tramadol, Morfina, Benzetacil, Dexametasona, Dipirona, Hyplex, Desox, Sucrofer e Betametasona — todos de uso restrito e sujeitos a receituário especial.
De acordo com a Polícia Civil, representantes do Hospital Samaritano compareceram ao local e confirmaram que a maioria dos produtos apreendidos pertencia à instituição, reforçando as suspeitas de desvio. A mulher foi encaminhada à delegacia, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.