09 de outubro de 2025
VOLTOU

Foragido da 'saidinha' é recapturado pela PM em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem, que cumpre pena por tráfico, tentou enganar os policiais fornecendo dados do irmão durante abordagem.
Polícia Militar recapturou, na noite de quarta-feira (8), um foragido do sistema prisional que não retornou ao presídio após a saída temporária. A prisão ocorreu no Bairro Ypê I, em Mogi Guaçu.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um homem que mudou de direção de forma suspeita ao perceber a aproximação da viatura. Na abordagem, ele não portava nada ilícito, mas tentou enganar a equipe informando os dados do próprio irmão.

A tentativa falhou. Com o uso do aplicativo Muralha Paulista, sistema que permite consultas em tempo real, os agentes identificaram a verdadeira identidade do abordado. A checagem confirmou que ele era procurado pela Justiça por não ter retornado ao presídio após a saída temporária de junho de 2025, quando cumpria pena por tráfico de drogas.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão foi formalizada, permanecendo à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários