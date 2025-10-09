Idoso é preso por ameaçar família de morte e posse ilegal de arma

Um homem de 67 anos foi preso em Mogi Guaçu acusado de violência doméstica, ameaça de morte e posse irregular de arma de fogo. A ação da Polícia Militar ocorreu no Jardim Zaniboni II, após um chamado relatar violência familiar e princípio de incêndio na residência do suspeito.

De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o Corpo de Bombeiros em atendimento, mas o morador não cooperava. A equipe precisou pular o muro para ter acesso ao imóvel. Dentro da casa, havia móveis e eletrodomésticos quebrados, além de sinais de tentativa de incêndio, que foi controlado antes de causar maiores danos.

Segundo os relatos, o próprio morador, que se declarou dependente químico, provocou os estragos após um desentendimento com a esposa, de 64 anos, e a filha, de 26. Familiares informaram à polícia que as duas já eram vítimas recorrentes de agressões e ameaças. Nesta quarta-feira, o homem as ameaçou de morte com uma arma de fogo, além de já ter usado armas brancas em situações anteriores.