Mulheres são presas após se agredirem em Hortolândia

Uma discussão entre duas mulheres em uma residência no Parque Odimar, em Hortolândia, terminou com as duas presas em flagrante por violência doméstica. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na Rua Maria Catarina Vasconcelos.

De acordo com a corporação, os policiais foram acionados após relatos de agressão com arma branca entre o casal. Ao chegarem ao local, encontraram uma das mulheres ferida, recebendo atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com cortes no braço e antebraço.

Em depoimento, ela afirmou ter sido agredida pela companheira durante uma discussão. Já a outra envolvida alegou ter reagido em legítima defesa, dizendo que apenas tentou se proteger.