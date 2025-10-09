09 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
EM FAMÍLIA

Mulheres são presas após se agredirem em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Os policiais foram acionados após relatos de desentendimento entre as duas, que são companheiras, com registro de agressão com arma branca.
Os policiais foram acionados após relatos de desentendimento entre as duas, que são companheiras, com registro de agressão com arma branca.

Uma discussão entre duas mulheres em uma residência no Parque Odimar, em Hortolândia, terminou com as duas presas em flagrante por violência doméstica. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na Rua Maria Catarina Vasconcelos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a corporação, os policiais foram acionados após relatos de agressão com arma branca entre o casal. Ao chegarem ao local, encontraram uma das mulheres ferida, recebendo atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com cortes no braço e antebraço.

Em depoimento, ela afirmou ter sido agredida pela companheira durante uma discussão. Já a outra envolvida alegou ter reagido em legítima defesa, dizendo que apenas tentou se proteger.

Diante das versões contraditórias e da gravidade do caso, as duas foram conduzidas ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão determinou a prisão em flagrante de ambas por violência doméstica.

Comentários

Comentários