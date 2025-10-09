Mulher é presa com moto clonada e comprada em rede social

Uma mulher foi presa no Centro de Sumaré após ser flagrada dirigindo uma motocicleta com placa adulterada, chassi violado e documentação irregular. Segundo a polícia, o veículo havia sido comprado por R$ 2,5 mil através do Facebook, conforme relato da própria condutora.

A abordagem ocorreu na Rua José Maria Barroca, durante uma ação de rotina da Polícia Militar. Os agentes desconfiaram de uma Honda Biz preta com placa modelo Mercosul DOW-3841. Ao consultarem o sistema, constataram que o veículo estava com baixa permanente, o que significa que não poderia circular legalmente.

Durante a vistoria, os policiais observaram que o número do chassi havia sido parcialmente removido, evidenciando adulteração de identificação veicular.