GOLPE

Mulher é presa com moto clonada e comprada em rede social

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo tinha chassi violado e constava como baixado permanentemente nos sistemas oficiais; valor da transação ilegal foi de R$ 2,5 mil.
Veículo tinha chassi violado e constava como baixado permanentemente nos sistemas oficiais; valor da transação ilegal foi de R$ 2,5 mil.

Uma mulher foi presa no Centro de Sumaré após ser flagrada dirigindo uma motocicleta com placa adulterada, chassi violado e documentação irregular. Segundo a polícia, o veículo havia sido comprado por R$ 2,5 mil através do Facebook, conforme relato da própria condutora.

A abordagem ocorreu na Rua José Maria Barroca, durante uma ação de rotina da Polícia Militar. Os agentes desconfiaram de uma Honda Biz preta com placa modelo Mercosul DOW-3841. Ao consultarem o sistema, constataram que o veículo estava com baixa permanente, o que significa que não poderia circular legalmente.

Durante a vistoria, os policiais observaram que o número do chassi havia sido parcialmente removido, evidenciando adulteração de identificação veicular.

A mulher foi encaminhada ao Plantão Policial, onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante. Ela permaneceu à disposição da Justiça, e a motocicleta foi apreendida para perícia.

