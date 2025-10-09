Frente fria traz chuva e ventos fortes para a RMC nesta quinta

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) enfrenta um dia de tempo instável nesta quinta-feira (9) devido à presença de uma frente fria que avança lentamente sobre o estado. Segundo as previsões, há possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia.

O Sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas a tendência é que o tempo feche no período da tarde, com risco de pancadas de chuva mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Os ventos fortes devem persistir ao longo de todo o dia, exigindo atenção de motoristas e pedestres em áreas abertas e arborizadas.