Frente fria traz chuva e ventos fortes para a RMC nesta quinta

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) enfrenta um dia de tempo instável nesta quinta-feira (9) devido à presença de uma frente fria que avança lentamente sobre o estado. Segundo as previsões, há possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O Sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas a tendência é que o tempo feche no período da tarde, com risco de pancadas de chuva mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.
Os ventos fortes devem persistir ao longo de todo o dia, exigindo atenção de motoristas e pedestres em áreas abertas e arborizadas.
Em Campinas, a temperatura máxima prevista é de 26°C, com sensação térmica amena e aumento da umidade do ar.
As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).
TAGS: frente fria, previsão do tempo, Campinas, RMC, Cepagri, chuva, ventos fortes, tempo instável, meteorologia, clima