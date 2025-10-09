09 de outubro de 2025
TEMPO E CLIMA

Frente fria traz chuva e ventos fortes para a RMC nesta quinta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Sol aparece entre nuvens, mas ventos fortes e temporais com raios são previstos a partir da tarde em Campinas; temperatura máxima deve chegar a 26°C.
Região Metropolitana de Campinas (RMC) enfrenta um dia de tempo instável nesta quinta-feira (9) devido à presença de uma frente fria que avança lentamente sobre o estado. Segundo as previsões, há possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia.

O Sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas a tendência é que o tempo feche no período da tarde, com risco de pancadas de chuva mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Os ventos fortes devem persistir ao longo de todo o dia, exigindo atenção de motoristas e pedestres em áreas abertas e arborizadas.

Em Campinas, a temperatura máxima prevista é de 26°C, com sensação térmica amena e aumento da umidade do ar.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

