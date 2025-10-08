08 de outubro de 2025
POLÍTICA

Câmara adia votação de abertura de CP contra Mariana Conti

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais
Pedido de Comissão Processante foi postergado e sua votação em plenário só ocorrerá após o término da licença da vereadora, que se encerra em 25 de outubro.
Câmara Municipal de Campinas informou que a Procuradoria Jurídica da Casa concluiu a análise do pedido de instauração de Comissão Processante apresentado pelo vereador Nelson Hossri (PSD) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL). O documento pede a apuração de suposta infração político-administrativa atribuída à parlamentar, atualmente licenciada do mandato.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A denúncia sustenta que Mariana teria violado o princípio da moralidade administrativa ao se afastar do cargo para integrar uma missão internacional não oficial, sem vínculo direto com suas funções legislativas.

Segundo a Câmara, a vereadora solicitou duas licenças não remuneradas para participar da Global Sumud Flotilha, ação humanitária que tentou romper o bloqueio marítimo imposto por Israel à Faixa de Gaza, ao lado de ativistas de diversas nacionalidades.

Com base no artigo 15 da Lei Orgânica do Município, que segue o mesmo princípio do artigo 56 da Constituição Federal, a Procuradoria concluiu que um vereador licenciado não perde o mandato e que o processo deve aguardar o fim do afastamento.

Dessa forma, a Presidência da Câmara determinou que o pedido de Comissão Processante foi postergado e sua votação em plenário só ocorrerá após o término da licença de Mariana Conti, que se encerra em 25 de outubro.

Mariana chega ao Brasil nesta quinta-feira

Mariana Conti e outros 12 brasileiros detidos por forças israelenses durante a missão com destino à Faixa de Gaza devem desembarcar no Brasil nesta quinta-feira (9), às 10h40, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).

O grupo foi capturado em águas internacionais e levado para a Jordânia, onde permaneceu sob acompanhamento das autoridades diplomáticas brasileiras antes de ser deportado ao país.

Familiares, amigos e representantes de movimentos sociais devem participar de uma recepção no aeroporto, seguida de uma coletiva de imprensa marcada para o mesmo local.

A ação que resultou nas detenções fazia parte da Global Sumud Flotilla, iniciativa internacional que buscava romper o bloqueio marítimo imposto por Israel a Gaza.

