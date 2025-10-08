Câmara adia votação de abertura de CP contra Mariana Conti

A Câmara Municipal de Campinas informou que a Procuradoria Jurídica da Casa concluiu a análise do pedido de instauração de Comissão Processante apresentado pelo vereador Nelson Hossri (PSD) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL). O documento pede a apuração de suposta infração político-administrativa atribuída à parlamentar, atualmente licenciada do mandato.

A denúncia sustenta que Mariana teria violado o princípio da moralidade administrativa ao se afastar do cargo para integrar uma missão internacional não oficial, sem vínculo direto com suas funções legislativas.

Segundo a Câmara, a vereadora solicitou duas licenças não remuneradas para participar da Global Sumud Flotilha, ação humanitária que tentou romper o bloqueio marítimo imposto por Israel à Faixa de Gaza, ao lado de ativistas de diversas nacionalidades.