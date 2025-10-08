Dia das Crianças deve movimentar R$ 483 mi no comércio regional

O comércio de Campinas e da Região Metropolitana (RMC) se prepara para um dos períodos mais importantes do ano. O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, deve impulsionar as vendas em 4,1% na comparação com o ano passado, segundo projeção da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). A estimativa é de uma injeção de R$ 483,5 milhões na economia local, somando vendas presenciais e online.
Somente em Campinas, o faturamento esperado chega a R$ 242,6 milhões, com o e-commerce respondendo por cerca de R$ 167,3 milhões, crescimento de 5% em relação a 2024. O estudo da ACIC também projeta alta de 3% nas contratações temporárias, reflexo direto da ampliação da demanda.
Segundo o economista Mário Eduardo Campos, o resultado confirma a importância da data para o setor. “O consumidor continua valorizando o Dia das Crianças, buscando produtos que unam diversão, aprendizado e inovação. Mesmo com os desafios da economia, a data mantém o comércio aquecido e em ritmo positivo”, afirmou.
A pesquisa indica ainda que o valor médio dos presentes será de R$ 176,60, uma elevação de 4,5% em comparação com o ano anterior. Brinquedos, roupas e eletrônicos seguem entre os itens mais procurados.
Para a ACIC, o desempenho reforça o papel da data na retomada do consumo e no estímulo à economia local. “Os números mostram a força do Dia das Crianças, que segue entre as datas mais expressivas do calendário do varejo”, destacou Campos.