Dia das Crianças deve movimentar R$ 483 mi no comércio regional

O comércio de Campinas e da Região Metropolitana (RMC) se prepara para um dos períodos mais importantes do ano. O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, deve impulsionar as vendas em 4,1% na comparação com o ano passado, segundo projeção da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). A estimativa é de uma injeção de R$ 483,5 milhões na economia local, somando vendas presenciais e online.

Somente em Campinas, o faturamento esperado chega a R$ 242,6 milhões, com o e-commerce respondendo por cerca de R$ 167,3 milhões, crescimento de 5% em relação a 2024. O estudo da ACIC também projeta alta de 3% nas contratações temporárias, reflexo direto da ampliação da demanda.

Segundo o economista Mário Eduardo Campos, o resultado confirma a importância da data para o setor. “O consumidor continua valorizando o Dia das Crianças, buscando produtos que unam diversão, aprendizado e inovação. Mesmo com os desafios da economia, a data mantém o comércio aquecido e em ritmo positivo”, afirmou.