Piscina cai de carreta e bloqueia faixa no Anel Viário

Um incidente inusitado provocou o bloqueio parcial da pista norte do anel viário Magalhães Teixeira (SP-083), na manhã desta quarta-feira (8), em Campinas. Uma piscina de grande porte caiu de uma carreta no km 12 da rodovia, próximo ao entroncamento com a Anhanguera, e ficou sobre a faixa da esquerda, interditando o trecho para quem seguia em direção à rodovia D. Pedro I (SP-065).

Segundo informações apuradas no local, os responsáveis pela carga pararam o veículo, recolocaram a piscina na carreta e seguiram viagem. Nenhum outro carro foi atingido, ninguém ficou ferido e o trânsito foi liberado após a remoção do objeto.

Apesar da situação inusitada, não houve registro de congestionamento grave no trecho.