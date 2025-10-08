Direto da Jordânia, Mariana Conti convoca ato contra cassação

Diretamente da Jordânia, a vereadora Mariana Conti (PSOL) divulgou nas redes sociais sua primeira mensagem após ser libertada em Israel, onde permaneceu detida durante a interceptação da flotilha humanitária Global Sumud, que tentava levar ajuda à Faixa de Gaza. No vídeo, ela convoca a militância e apoiadores para um ato nesta quarta-feira (8), às 18h, na Câmara Municipal de Campinas, em defesa de seu mandato.
“Nós fizemos o que fizemos porque os governos não cumpriram com a sua responsabilidade de parar o genocídio em Gaza. Eu estou chegando no Brasil nos próximos dias, mas antes disso eu fiquei sabendo que querem cassar o meu mandato. Então, nessa quarta-feira, às seis horas da tarde, na Câmara Municipal, vai ter um ato em solidariedade, em defesa do meu mandato e em solidariedade à causa palestina. E eu quero pedir para todos vocês estarem presentes nessa manifestação tão importante para fortalecer essa luta”, declarou Mariana no vídeo.
A manifestação ocorre em meio à tramitação de um pedido de cassação de seu mandato, protocolado na manhã de terça-feira (7) pelo vereador Nelson Hossri (PSD). O documento pede a instauração de uma Comissão Processante para apurar suposta infração político-administrativa atribuída à parlamentar.
Segundo a denúncia, Mariana teria violado o princípio da moralidade administrativa ao se afastar do cargo para integrar uma missão internacional não oficial, sem relação direta com as funções legislativas. A Mesa Diretora da Câmara confirmou que a vereadora apresentou duas licenças não remuneradas — de 26 de agosto a 25 de setembro e de 26 de setembro a 25 de outubro — para participar da Global Sumud Flotilha.
De acordo com a Constituição Federal, vereadores podem se afastar por até 120 dias por motivos particulares, sem prejuízo de mandato, desde que o afastamento seja devidamente autorizado.
A Procuradoria Jurídica da Câmara ainda analisa o pedido para verificar sua legalidade. Caso o processo seja considerado regular, sua admissibilidade será lida e votada em plenário nesta quarta-feira, a partir das 18h. Se for aceita por maioria simples, a Comissão Processante será criada com três vereadores escolhidos por sorteio; caso contrário, a denúncia será arquivada.