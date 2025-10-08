Emdec bloqueia trecho de rua do Bonfim nesta quinta

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar um trecho da Rua Dr. Rafael Sáles, no bairro Bonfim, nesta quinta-feira (9), das 9h às 17h. A medida é necessária para a execução de obras na rede de gás, sob responsabilidade da Comgás.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio ocorre na altura do número 186, entre as ruas Major Luciano Teixeira e Governador Pedro de Toledo. Durante o período de interdição, a Emdec orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas pelas vias Major Luciano Teixeira, Dr. Alberto Sarmento e Governador Pedro de Toledo.

Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para monitorar o tráfego e orientar os condutores. A operação poderá ser suspensa em caso de chuva ou condições climáticas desfavoráveis.