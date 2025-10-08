08 de outubro de 2025
TRÂNSITO E OBRAS

Emdec bloqueia trecho de rua do Bonfim nesta quinta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Interdição será nesta quinta (9), das 9h às 17h, para obras de rede de gás executadas pela Comgás.
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar um trecho da Rua Dr. Rafael Sáles, no bairro Bonfim, nesta quinta-feira (9), das 9h às 17h. A medida é necessária para a execução de obras na rede de gás, sob responsabilidade da Comgás.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio ocorre na altura do número 186, entre as ruas Major Luciano Teixeira e Governador Pedro de Toledo. Durante o período de interdição, a Emdec orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas pelas vias Major Luciano Teixeira, Dr. Alberto Sarmento e Governador Pedro de Toledo.

Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para monitorar o tráfego e orientar os condutores. A operação poderá ser suspensa em caso de chuva ou condições climáticas desfavoráveis.

