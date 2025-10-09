09 de outubro de 2025
CULTURA E LAZER

Feira Hippie terá programação especial e concerto da Sinfônica

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Feira Hippie terá horário ampliado no sábado (11) e concerto gratuito da Orquestra Sinfônica no Teatro de Arena.

Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural, um dos eventos mais tradicionais de Campinas, terá horário estendido neste sábado (11), véspera do Dia das Crianças. O público poderá aproveitar o espaço das 9h às 22h, com barracas de artesanato, moda, decoração, gastronomia e presentes criativos.

Além das atrações da feira, o Teatro de Arena recebe, às 19h, um concerto gratuito da Orquestra Sinfônica de Campinas, sob regência do maestro Carlos Prazeres. O espetáculo será uma homenagem ao compositor John Williams, autor de trilhas icônicas do cinema como Star Wars, Harry Potter, Superman, Jurassic Park, Indiana Jones e Tubarão.

Com repertório vibrante e atmosfera cinematográfica, a apresentação promete encantar crianças e adultos, celebrando o Dia das Crianças em uma noite de cultura e emoção no coração da cidade.

No domingo (12), a Feira Hippie retorna ao horário tradicional, das 9h às 14h.

