Feira Hippie terá programação especial e concerto da Sinfônica

A Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural, um dos eventos mais tradicionais de Campinas, terá horário estendido neste sábado (11), véspera do Dia das Crianças. O público poderá aproveitar o espaço das 9h às 22h, com barracas de artesanato, moda, decoração, gastronomia e presentes criativos.

Além das atrações da feira, o Teatro de Arena recebe, às 19h, um concerto gratuito da Orquestra Sinfônica de Campinas, sob regência do maestro Carlos Prazeres. O espetáculo será uma homenagem ao compositor John Williams, autor de trilhas icônicas do cinema como Star Wars, Harry Potter, Superman, Jurassic Park, Indiana Jones e Tubarão.

Com repertório vibrante e atmosfera cinematográfica, a apresentação promete encantar crianças e adultos, celebrando o Dia das Crianças em uma noite de cultura e emoção no coração da cidade.