Unicamp tem 106 cientistas entre os mais influentes do mundo

A Unicamp figura mais uma vez entre as instituições com maior destaque global em produção científica. Segundo o ranking internacional elaborado pela editora Elsevier em parceria com a Universidade de Stanford (EUA), a universidade conta com 106 cientistas entre os mais influentes do mundo em 2024. O levantamento analisa dados do Scopus, uma das principais bases de dados acadêmicas do planeta, com base em indicadores padronizados de citações e impacto.

A lista também inclui uma segunda categoria, que avalia o desempenho ao longo da carreira, na qual 91 pesquisadores da Unicamp aparecem entre os mais influentes globalmente. Nessa seleção, são considerados critérios como número total de citações, índice h (h-index) — que mede a produtividade e relevância de publicações — e autorias de liderança científica, como primeiro ou último autor.

O resultado representa um crescimento de 13,9% em relação ao levantamento anterior, de 2024, e um avanço de 82,7% desde 2020, quando a universidade contava com 58 nomes no ranking. O estudo faz parte da 8ª edição do “Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators”, com dados referentes ao ano de 2024, divulgados recentemente pela Elsevier.