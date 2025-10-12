Estudo revela que covid mudou perfil de mortalidade em Campinas

A pandemia de coronavírus alterou profundamente o padrão de mortalidade em Campinas, com aumento expressivo de mortes entre adultos por doenças antes mais comuns em idosos. A constatação é resultado da pesquisa de mestrado do demógrafo João Victor Lopes, desenvolvida no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp e publicada no periódico internacional Canadian Studies in Population.

Financiado pela Capes e orientado pela professora Luciana Alves, do Nepo/Unicamp, o trabalho analisou os óbitos entre 2020 e 2022 e concluiu que o impacto da pandemia na mortalidade geral é subestimado quando se consideram apenas as mortes diretamente atribuídas à covid-19. Segundo Lopes, a crise sanitária também provocou efeitos indiretos, como o agravamento de doenças crônicas e a dificuldade de acesso a tratamentos durante o isolamento.

Entre 25 e 64 anos, o número de mortes por doenças infecciosas e parasitárias chegou a ser 16,8 vezes maior para homens e 12,3 vezes maior para mulheres em relação à média anterior à pandemia. Já os óbitos por doenças do sistema nervoso aumentaram 64% entre homens e 60% entre mulheres na faixa adulta.