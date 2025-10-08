Prefeitura de Campinas sanciona Refis com descontos de até 70%

A Prefeitura de Campinas sancionou a lei que cria o Refis 2025, programa de renegociação de débitos tributários com descontos de até 70% em juros e multas. O texto foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (8), e o decreto que regulamenta o programa será divulgado nesta quinta (9). As negociações começam na sexta-feira (10) e seguirão por 60 dias.

“O Refis é uma grande oportunidade para os contribuintes ficarem em dia com a Prefeitura, negociando seus débitos com redução de juros e multas”, afirmou o secretário de Finanças, Aurílio Caiado.

O programa abrange dívidas de IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Lixo e autos de infração tributária, permitindo o pagamento à vista ou parcelado.

Descontos do Refis 2025 – Dívidas tributárias

À vista: 70% de desconto em multas e juros;

70% de desconto em multas e juros; 2 a 6 parcelas: 60% de desconto;

60% de desconto; 7 a 12 parcelas: 50% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;

50% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios; 13 a 60 parcelas: 40% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;

40% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios; 61 a 96 parcelas (para dívidas acima de R$ 1 milhão): 30% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios.

Dívidas não tributárias