Prefeitura de Campinas sanciona Refis com descontos de até 70%

A Prefeitura de Campinas sancionou a lei que cria o Refis 2025, programa de renegociação de débitos tributários com descontos de até 70% em juros e multas. O texto foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (8), e o decreto que regulamenta o programa será divulgado nesta quinta (9). As negociações começam na sexta-feira (10) e seguirão por 60 dias.
“O Refis é uma grande oportunidade para os contribuintes ficarem em dia com a Prefeitura, negociando seus débitos com redução de juros e multas”, afirmou o secretário de Finanças, Aurílio Caiado.
O programa abrange dívidas de IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Lixo e autos de infração tributária, permitindo o pagamento à vista ou parcelado.
Descontos do Refis 2025 – Dívidas tributárias
- À vista: 70% de desconto em multas e juros;
- 2 a 6 parcelas: 60% de desconto;
- 7 a 12 parcelas: 50% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;
- 13 a 60 parcelas: 40% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;
- 61 a 96 parcelas (para dívidas acima de R$ 1 milhão): 30% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios.
Dívidas não tributárias
Incluem multas do Procon, Cofit e Vigilância Sanitária.
- À vista: 15% de desconto;
- 2 a 6 parcelas: 13% de desconto;
- 7 a 12 parcelas: 12% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;
- 13 a 60 parcelas: 10% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;
- 61 a 96 parcelas (para dívidas acima de R$ 1 milhão): 8% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios.
Como participar
O contribuinte deve se cadastrar no Ambiente Exclusivo de Finanças, no portal https://portal.campinas.sp.gov.br/servico/ambiente-exclusivo-financas.
Empresas precisam apresentar Certificado Digital e-CNPJ válido. Para quem for quitar IPTU e Taxa de Lixo à vista, é possível emitir a guia diretamente no site da Prefeitura.