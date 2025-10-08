08 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FINANÇAS

Prefeitura de Campinas sanciona Refis com descontos de até 70%

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Programa oferece até 70% de desconto em juros e multas; negociações começam nesta sexta-feira (10).
Programa oferece até 70% de desconto em juros e multas; negociações começam nesta sexta-feira (10).

Prefeitura de Campinas sancionou a lei que cria o Refis 2025, programa de renegociação de débitos tributários com descontos de até 70% em juros e multas. O texto foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (8), e o decreto que regulamenta o programa será divulgado nesta quinta (9). As negociações começam na sexta-feira (10) e seguirão por 60 dias.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

“O Refis é uma grande oportunidade para os contribuintes ficarem em dia com a Prefeitura, negociando seus débitos com redução de juros e multas”, afirmou o secretário de Finanças, Aurílio Caiado.

O programa abrange dívidas de IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Lixo e autos de infração tributária, permitindo o pagamento à vista ou parcelado.

Descontos do Refis 2025 – Dívidas tributárias

  • À vista: 70% de desconto em multas e juros;
  • 2 a 6 parcelas: 60% de desconto;
  • 7 a 12 parcelas: 50% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;
  • 13 a 60 parcelas: 40% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;
  • 61 a 96 parcelas (para dívidas acima de R$ 1 milhão): 30% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios.

Dívidas não tributárias

Incluem multas do Procon, Cofit e Vigilância Sanitária.

  • À vista: 15% de desconto;
  • 2 a 6 parcelas: 13% de desconto;
  • 7 a 12 parcelas: 12% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;
  • 13 a 60 parcelas: 10% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios;
  • 61 a 96 parcelas (para dívidas acima de R$ 1 milhão): 8% de desconto + 6% ao ano de juros compensatórios.

Como participar

O contribuinte deve se cadastrar no Ambiente Exclusivo de Finanças, no portal https://portal.campinas.sp.gov.br/servico/ambiente-exclusivo-financas.
Empresas precisam apresentar Certificado Digital e-CNPJ válido. Para quem for quitar IPTU e Taxa de Lixo à vista, é possível emitir a guia diretamente no site da Prefeitura.

Comentários

Comentários