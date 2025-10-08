PF cumpre mandado em Indaiatuba sobre crimes de abuso sexual

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (8), um mandado de busca e apreensão em Indaiatuba, no interior de São Paulo, como parte da Operação Nacional Proteção Integral III, que combate crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet.

De acordo com a PF, não houve prisão na cidade, mas um aparelho celular foi apreendido para análise pericial e continuidade das investigações. O material recolhido será encaminhado para os setores de inteligência e perícia digital da corporação.

A operação é uma das maiores ações coordenadas do país contra crimes de pedofilia online e foi realizada simultaneamente em 16 estados e no Distrito Federal. Em todo o Brasil, foram 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva, resultando até o momento em 19 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e uma vítima resgatada.