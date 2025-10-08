Suspeitos são presos por matar jovem em assalto em Hortolândia

De acordo com as investigações, um dos detidos é apontado como autor dos disparos , enquanto o outro teria ajudado a esconder as roupas usadas no crime e recuperar a motocicleta utilizada na fuga . As prisões temporárias foram decretadas pela Justiça após representação do delegado responsável pelo caso.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (8) , dois homens suspeitos de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou a jovem Gabriela Camargo de Jesus Lima , de 20 anos , em Hortolândia , no dia 29 de julho . A vítima foi morta ao reagir a um assalto enquanto esperava o ônibus para ir ao trabalho , no bairro Jardim Nova Europa .

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, Gabriela aparece em pé no ponto de ônibus quando é abordada por um homem armado em uma moto. O criminoso rouba o celular da vítima, mas deixa outro aparelho cair no chão e se atrapalha ao tentar fugir. Nesse momento, Gabriela reage, corre atrás dele e tenta segurar a moto. Ambos caem e, em seguida, é possível ouvir ao menos três disparos.

Segundo o laudo policial, dois tiros atingiram Gabriela, um deles na cabeça. A jovem ainda tentou correr e caiu na Rua Marília, onde foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu no local.

Os dois suspeitos foram levados à Delegacia de Hortolândia e permanecem à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação do delegado titular da cidade, que ainda aguarda laudos periciais e deve ouvir novas testemunhas nos próximos dias.