PM apreende mais de 3,7 mil garrafas de bebidas no Jd. Fernanda

A Polícia Militar de Campinas localizou na manhã desta terça-feira (7) uma residência usada como depósito de bebidas possivelmente falsificadas na região do Jardim Campo Belo, região sudoeste da cidade. O imóvel, situado na Rua Jerônimo Mendonça, abrigava milhares de garrafas de diferentes marcas e tipos de destilados.

De acordo com o 47º Batalhão da Polícia Militar, foram encontradas aproximadamente 1.700 garrafas de whisky, 850 de gin, 1.050 de vodka e 100 de tequila — todas armazenadas em condições irregulares.

Além das bebidas, os agentes apreenderam materiais utilizados na adulteração e recondicionamento, como embalagens, rótulos, etiquetas, impressora e outros insumos usados na rotulagem e selagem dos produtos. O local foi isolado para perícia técnica, e o material recolhido para análises laboratoriais.