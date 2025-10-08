08 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
OPERAÇÃO POLICIAL

PM apreende mais de 3,7 mil garrafas de bebidas no Jd. Fernanda

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PM
De acordo com o 47º Batalhão da Polícia Militar, foram encontradas aproximadamente 1.700 garrafas de whisky, 850 de gin, 1.050 de vodka e 100 de tequila.
De acordo com o 47º Batalhão da Polícia Militar, foram encontradas aproximadamente 1.700 garrafas de whisky, 850 de gin, 1.050 de vodka e 100 de tequila.

Polícia Militar de Campinas localizou na manhã desta terça-feira (7) uma residência usada como depósito de bebidas possivelmente falsificadas na região do Jardim Campo Belo, região sudoeste da cidade. O imóvel, situado na Rua Jerônimo Mendonça, abrigava milhares de garrafas de diferentes marcas e tipos de destilados.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o 47º Batalhão da Polícia Militar, foram encontradas aproximadamente 1.700 garrafas de whisky, 850 de gin, 1.050 de vodka e 100 de tequila — todas armazenadas em condições irregulares.

Além das bebidas, os agentes apreenderam materiais utilizados na adulteração e recondicionamento, como embalagens, rótulos, etiquetas, impressora e outros insumos usados na rotulagem e selagem dos produtos. O local foi isolado para perícia técnica, e o material recolhido para análises laboratoriais.

Polícia Civil foi acionada e ficará responsável pela investigação para identificar os responsáveis e apurar eventual crime contra as relações de consumo, falsificação ou estelionato.

Até o momento, ninguém foi preso.

Comentários

Comentários