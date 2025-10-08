Amparo recebe festival do milho e morango neste final de semana

A cidade de Amparo será palco, neste feriado prolongado, de dois grandes eventos simultâneos: o 1º Festival do Milho Verde e o Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango”, que acontecem entre sexta (10) e domingo (12), no Parque Ecológico, com entrada gratuita.

Os festivais reúnem gastronomia típica, cultura popular, música ao vivo e solidariedade, em três dias de lazer voltados para toda a família. O funcionamento será das 17h às 22h na sexta, e das 11h às 22h no sábado e domingo, com mais de 50 expositores.

No Festival do Milho Verde, o protagonista é um dos alimentos mais tradicionais da culinária brasileira. O público poderá saborear pamonha, curau, bolo, cuscuz, milho assado e cozido, angu, pastel, tortas, pipoca, sucos e sorvetes, entre outras delícias.