Amparo recebe festival do milho e morango neste final de semana

A cidade de Amparo será palco, neste feriado prolongado, de dois grandes eventos simultâneos: o 1º Festival do Milho Verde e o Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango”, que acontecem entre sexta (10) e domingo (12), no Parque Ecológico, com entrada gratuita.
Os festivais reúnem gastronomia típica, cultura popular, música ao vivo e solidariedade, em três dias de lazer voltados para toda a família. O funcionamento será das 17h às 22h na sexta, e das 11h às 22h no sábado e domingo, com mais de 50 expositores.
No Festival do Milho Verde, o protagonista é um dos alimentos mais tradicionais da culinária brasileira. O público poderá saborear pamonha, curau, bolo, cuscuz, milho assado e cozido, angu, pastel, tortas, pipoca, sucos e sorvetes, entre outras delícias.
Já no Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango”, o destaque é a combinação irresistível entre os dois ingredientes, em receitas que vão do morango do amor e espetinhos cobertos a fondues, trufas, bolos recheados e milkshakes.
Além das opções gastronômicas, o espaço contará com cervejas artesanais, sucos naturais, área kids e uma alameda gastronômica variada, garantindo conforto e diversão para todas as idades.
A programação musical promete animar o público com shows ao vivo. O Capital Inicial Cover abre o evento na sexta (10), às 20h; o Vestindo Roupa Nova se apresenta no sábado (11), também às 20h; e o encerramento fica por conta do Legião Urbana Cover, no domingo (12), às 19h.
O evento ainda traz atrações regionais, com artistas locais e repertórios variados que valorizam a cultura do interior paulista.