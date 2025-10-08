Polícia prende suspeito de sequestro de menor em Campinas

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 22 anos, na tarde desta terça-feira (7), na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas, suspeito de sequestrar e extorquir uma adolescente em Poços de Caldas (MG).

A prisão ocorreu por volta das 17h35, no km 123 da pista sul, após equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) receberem informações via aplicativo sobre um Hyundai HB20 azul usado no crime.

De acordo com as investigações, os criminosos teriam mantido a adolescente em cativeiro e realizado transações bancárias que somaram cerca de R$ 10 mil. O suspeito seguia em direção a Campinas quando foi interceptado pela equipe policial.