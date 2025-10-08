Espetáculo gratuito traz lendas da cultura iorubá para Campinas

O Espaço Tespis, na Vila Industrial, recebe nesta sexta (10) e sábado (11) o espetáculo “Odus”, com apresentações gratuitas às 20h. A montagem, produzida pelo grupo Histórias dos Odus, faz parte de um projeto que percorre vinte cidades do interior paulista com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e estimular o diálogo sobre diversidade e respeito religioso.

Inspirada na obra “Os Príncipes do Destino – Histórias da Mitologia Afro-Brasileira”, de Reginaldo Prandi, a encenação explora a mitologia iorubá por meio de gestos, danças e ritmos, apresentando as lendas dos Dezesseis Príncipes. O enredo trata de temas universais como a criação do mundo, a conexão com a terra e a ancestralidade, em uma narrativa simbólica e poética.

Além da apresentação artística, o projeto promove rodas de conversa com os artistas após cada sessão, permitindo que o público interaja com o elenco, tire dúvidas e aprofunde o entendimento sobre as questões culturais e sociais abordadas.