Homem é espancado com taco de beisebol e tem objetos roubados

Três homens, com idades entre 19 e 40 anos, foram presos na terça-feira (7) após agredirem e roubarem um jovem de 25 anos na Rua Anita Garibaldi, em Americana. A vítima foi atacada com socos, chutes e golpes de bastão de beisebol, sofrendo ferimentos e precisando de atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relato da vítima, o trio roubou um colar, um anel dourado, um relógio e cerca de R$ 3 mil em dinheiro. A Guarda Municipal foi acionada para conter um desentendimento entre quatro pessoas e, após ouvir o jovem, iniciou buscas na região. Apenas 100 metros do local, os guardas localizaram os suspeitos.

Durante a abordagem, nenhum objeto ilícito foi encontrado com eles, mas dentro do veículo usado pelo grupo estavam todos os itens roubados e o bastão de beisebol utilizado na agressão.