Polícia apreende 335 garrafas de uísque falsificado em Campinas

Policiais civis do DEIC (Departamento Estadual de Investigações sobre o Crime Organizado) de Campinas prenderam em flagrante, nesta terça-feira (7), um homem por crime contra a saúde pública após a apreensão de 335 garrafas de uísques falsificados de marcas conhecidas.

A operação foi realizada no Jardim São Judas Tadeu, onde as investigações apontavam que o suspeito armazenava bebidas adulteradas para comercialização. Segundo a polícia, o material estava dentro de uma van Fiorino, pertencente ao homem, que usava o veículo como depósito, já que ele estava sem condições de tráfego.

Entre as bebidas apreendidas estão falsificações das marcas Chivas Regal, Buchanan’s e Jack Daniel’s. Um representante da ABRABE (Associação Brasileira de Bebidas) compareceu ao local, examinou os produtos e confirmou que se tratava de falsificações.