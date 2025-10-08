Homem é preso após atacar companheira com ferro e faca

Um homem foi preso em flagrante após agredir brutalmente a companheira dentro de uma residência no Jardim Sumaré, em Sumaré. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi atacada com um pedaço de ferro, um pedaço de madeira e uma faca, durante uma discussão na Rua Cesar Augusto Luís Jardim Martins.

A vítima, que conseguiu acionar a polícia, relatou aos agentes que o homem a atingiu na cabeça com os objetos contundentes e golpeou o pescoço, do lado direito, com a lâmina da faca. Os policiais confirmaram os ferimentos: dois cortes superficiais no pescoço, além de escoriações no antebraço esquerdo e na perna direita.

Com a autorização da vítima, os agentes entraram na casa e encontraram o agressor, visivelmente alterado. O homem resistiu à prisão, mas acabou contido e algemado — medida que, segundo o registro policial, foi necessária para garantir a segurança da mulher e das crianças que estavam no local.