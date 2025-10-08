Filho admite ter ateado fogo à casa da mãe para evitar briga

Um incêndio em uma residência no bairro Monte Alegre, em Paulínia, terminou com uma revelação inesperada: o autor das chamas era o próprio filho da proprietária. O jovem, de 26 anos, confessou à Guarda Civil Municipal (GCM) e à Polícia Militar ter ateado fogo à casa da família.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As equipes foram acionadas após vizinhos perceberem o fogo e conseguirem controlar parte das chamas antes da chegada dos bombeiros. A casa principal ainda estava quente demais para ser acessada, e o Corpo de Bombeiros precisou resfriar o ambiente. Ninguém ficou ferido.
Durante o atendimento, o jovem — identificado apenas como Henrique — se mostrou nervoso e desorientado. Em depoimento, disse que a mãe e o padrasto, usuário de crack, viviam em constantes brigas, e que temia que o conflito terminasse em tragédia. “Ele disse que tinha medo que o padrasto e a mãe pudessem acabar se matando e que, por isso, resolveu atear fogo à residência”, relatou a GCM.
Após a confissão, o rapaz foi detido sem resistência. No entanto, familiares e vizinhos tentaram agredi-lo, o que exigiu intervenção dos guardas. A guarnição também foi hostilizada durante a condução do suspeito à viatura.
O jovem foi levado ao Plantão Policial de Paulínia, onde o caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.