Filho admite ter ateado fogo à casa da mãe para evitar briga

Um incêndio em uma residência no bairro Monte Alegre, em Paulínia, terminou com uma revelação inesperada: o autor das chamas era o próprio filho da proprietária. O jovem, de 26 anos, confessou à Guarda Civil Municipal (GCM) e à Polícia Militar ter ateado fogo à casa da família.

As equipes foram acionadas após vizinhos perceberem o fogo e conseguirem controlar parte das chamas antes da chegada dos bombeiros. A casa principal ainda estava quente demais para ser acessada, e o Corpo de Bombeiros precisou resfriar o ambiente. Ninguém ficou ferido.

Durante o atendimento, o jovem — identificado apenas como Henrique — se mostrou nervoso e desorientado. Em depoimento, disse que a mãe e o padrasto, usuário de crack, viviam em constantes brigas, e que temia que o conflito terminasse em tragédia. “Ele disse que tinha medo que o padrasto e a mãe pudessem acabar se matando e que, por isso, resolveu atear fogo à residência”, relatou a GCM.