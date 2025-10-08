08 de outubro de 2025
CAPTURADO

PM prende homem condenado a 14 anos por estupro de vulnerável

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Divulgação
Acusado, que já planejava fugir para São Paulo, foi localizado em um sítio pela família que cooperou com a polícia.
Um homem de 54 anos, condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta terça-feira (7) em um sítio no bairro Eleutério, zona rural de Itapira. A ação foi conduzida pela Polícia Militar, após uma denúncia de moradores sobre o paradeiro do procurado.

De acordo com as informações, o condenado já tinha ciência da sentença e planejava fugir da cidade. Quando os policiais chegaram ao local, familiares indicaram o quarto onde ele estava escondido.

Durante a abordagem, o homem não portava objetos ilícitos, mas mantinha uma mochila pronta, com roupas e pertences pessoais. Aos policiais, confessou que pretendia fugir para São Paulo para escapar do cumprimento da pena.

O detido foi levado à Delegacia de Polícia de Itapira, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, foi colocado à disposição da Justiça para início do cumprimento da condenação.

