Homem invade quartel da PM, é baleado e morre no hospital

Um homem identificado como José Cícero da Silva Irmão morreu após invadir armado o quartel da 2ª Companhia da Polícia Militar, em Mogi Mirim, na tarde de terça-feira (7). O caso é investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM.

Segundo o boletim de ocorrência, José Cícero entrou na sede do 26º Batalhão do Interior portando uma faca e avançou em direção aos policiais que estavam de serviço. Para conter o ataque, uma cabo e um soldado efetuaram disparos, atingindo o homem, que caiu já do lado de fora do quartel.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Civil Municipal e levado à Santa Casa de Mogi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos. Antes de ser encaminhado ao hospital, o agressor teria dito aos agentes que seu ato foi motivado por um “suicídio por policial” — quando uma pessoa provoca uma reação letal das forças de segurança para tirar a própria vida.