Homem invade quartel da PM, é baleado e morre no hospital

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Ele estava armado com uma faca e, segundo relatos, teria dito aos policiais que sua intenção era cometer suicídio.
Um homem identificado como José Cícero da Silva Irmão morreu após invadir armado o quartel da 2ª Companhia da Polícia Militar, em Mogi Mirim, na tarde de terça-feira (7). O caso é investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM.

Segundo o boletim de ocorrência, José Cícero entrou na sede do 26º Batalhão do Interior portando uma faca e avançou em direção aos policiais que estavam de serviço. Para conter o ataque, uma cabo e um soldado efetuaram disparos, atingindo o homem, que caiu já do lado de fora do quartel.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Civil Municipal e levado à Santa Casa de Mogi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos. Antes de ser encaminhado ao hospital, o agressor teria dito aos agentes que seu ato foi motivado por um “suicídio por policial” — quando uma pessoa provoca uma reação letal das forças de segurança para tirar a própria vida.

O local do incidente foi isolado para perícia, e o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. As autoridades agora investigam as circunstâncias exatas da invasão e o histórico pessoal e psicológico do homem.

