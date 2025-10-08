08 de outubro de 2025
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

RMC tem dia de chuva, ventania e variação de tempo nesta quarta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
De acordo com a previsão do tempo, a população deve se preparar para uma variação entre momentos de Sol, chuva e ventania ao longo do dia.
De acordo com a previsão do tempo, a população deve se preparar para uma variação entre momentos de Sol, chuva e ventania ao longo do dia.

Região Metropolitana de Campinas (RMC) enfrenta tempo instável nesta quarta-feira (8), com previsão de chuvas, ventos fortes e variação nas temperaturas, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O dia começou com muitas nuvens e chuva fraca isolada, especialmente durante a madrugada e o início da manhã. A partir do fim da tarde, aumenta a possibilidade de pancadas de chuva mais intensas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os meteorologistas alertam para ventos fortes ao longo de todo o dia, o que pode causar sensação térmica mais baixa e exigir atenção em áreas com árvores e estruturas frágeis. A temperatura máxima prevista é de 25°C, bem abaixo da média registrada nos últimos dias na região.

