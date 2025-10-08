RMC tem dia de chuva, ventania e variação de tempo nesta quarta

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) enfrenta tempo instável nesta quarta-feira (8), com previsão de chuvas, ventos fortes e variação nas temperaturas, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

O dia começou com muitas nuvens e chuva fraca isolada, especialmente durante a madrugada e o início da manhã. A partir do fim da tarde, aumenta a possibilidade de pancadas de chuva mais intensas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os meteorologistas alertam para ventos fortes ao longo de todo o dia, o que pode causar sensação térmica mais baixa e exigir atenção em áreas com árvores e estruturas frágeis. A temperatura máxima prevista é de 25°C, bem abaixo da média registrada nos últimos dias na região.