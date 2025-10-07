Gripe mata mulher de 83 anos e Campinas chega a 53 óbitos

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou um novo óbito por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza, agente da gripe. A vítima é uma mulher de 83 anos, com comorbidades e sem registro de vacinação contra a doença. A morte ocorreu em 5 de junho.

Com esse caso, o município chega a 53 mortes por influenza em 2025, totalizando 379 diagnósticos confirmados de SRAG desde janeiro. O número já supera os registros de todo o ano passado, quando Campinas contabilizou 342 casos e 30 óbitos pela enfermidade.

Segundo o balanço municipal, 44 das 53 vítimas fatais não haviam sido vacinadas. Entre os nove pacientes imunizados, sete estavam com a dose em dia, enquanto dois apresentaram sintomas antes do prazo de 15 dias necessário para que a vacina gere proteção completa.