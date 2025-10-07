Antigo prédio do Cultura no Centro reabre como polo esportivo

A Prefeitura de Campinas reabriu o prédio do antigo Clube Semanal de Cultura Artística, o tradicional Clube Cultura, localizado na Rua Irmã Serafina, em frente à Praça Carlos Gomes. O edifício histórico, construído na década de 1950, estava fechado havia quase dez anos.

O prédio foi adquirido pelo município em setembro de 2024 e passou por reformas estruturais para se transformar em um novo polo esportivo e, futuramente, em um centro cultural municipal. A reabertura representa um marco no resgate do patrimônio histórico e na ampliação do acesso da população a atividades culturais e esportivas no coração da cidade.

Nesta primeira fase, o andar térreo do Clube Cultura foi adaptado para sediar o novo polo esportivo municipal, administrado pela Secretaria de Esporte e Lazer. O espaço oferece aulas gratuitas de artes marciais — Judô, Taekwondo, Karatê, Kung Fu e Sanda (boxe chinês) — voltadas a crianças, adolescentes, adultos e idosos.