Antigo prédio do Cultura no Centro reabre como polo esportivo

A Prefeitura de Campinas reabriu o prédio do antigo Clube Semanal de Cultura Artística, o tradicional Clube Cultura, localizado na Rua Irmã Serafina, em frente à Praça Carlos Gomes. O edifício histórico, construído na década de 1950, estava fechado havia quase dez anos.
O prédio foi adquirido pelo município em setembro de 2024 e passou por reformas estruturais para se transformar em um novo polo esportivo e, futuramente, em um centro cultural municipal. A reabertura representa um marco no resgate do patrimônio histórico e na ampliação do acesso da população a atividades culturais e esportivas no coração da cidade.
Nesta primeira fase, o andar térreo do Clube Cultura foi adaptado para sediar o novo polo esportivo municipal, administrado pela Secretaria de Esporte e Lazer. O espaço oferece aulas gratuitas de artes marciais — Judô, Taekwondo, Karatê, Kung Fu e Sanda (boxe chinês) — voltadas a crianças, adolescentes, adultos e idosos.
As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, com turmas de até 20 alunos. A aula inaugural de Judô, realizada em 2 de outubro, reuniu 48 crianças sob a coordenação do sensei Luiz Antônio, professor da Secretaria de Esportes. A partir de 14 de outubro, o espaço também passará a oferecer aulas de ginástica, e, em uma fase seguinte, ganhará uma academia pública integrada à rede municipal.
A partir de 2026, o prédio da sede social Clube Cultura entrará em uma nova fase, com a criação de um centro cultural municipal com a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo. O projeto prevê oficinas de áudio e vídeo, artes plásticas, dança, exposições e rodas de conversa, além de um salão nobre, galeria de exposições e uma sala audiovisual com 75 lugares.
O Clube Semanal de Cultura Artística foi fundado em 1857, e sua atual sede, inaugurada em 12 de novembro de 1959, possui 2.800 m² de área construída em três pavimentos. O prédio funcionou como clube social até 2009, abrigou uma UPA entre 2012 e 2016, e agora volta a ter uso público permanente, conciliando esporte, cultura e memória.
A iniciativa é mais uma tentativa do programa Nosso Centro, que busca revitalizar espaços ociosos, estimular a ocupação cultural com foco na valorização do patrimônio histórico.