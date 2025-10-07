Câmara recebe pedido de cassação contra a vereadora Mariana Conti

A Câmara Municipal de Campinas confirmou o protocolo de um pedido de instauração de Comissão Processante (CP) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL), apresentado na manhã desta terça-feira (7/10) pelo vereador Nelson Hossri (PSD). O objetivo é apurar suposta infração político-administrativa atribuída à parlamentar, que atualmente está licenciada do mandato.
De acordo com o texto da denúncia, Mariana teria violado o princípio da moralidade administrativa ao se afastar do cargo para integrar uma missão internacional não oficial, sem relação direta com as funções legislativas.
A Mesa Diretora informou que Mariana Conti solicitou duas licenças não remuneradas para participar da Global Sumud Flotilha, ação humanitária que tentou romper o bloqueio marítimo imposto por Israel à Faixa de Gaza. A primeira licença foi de 26 de agosto a 25 de setembro, e a segunda, ainda vigente, vai de 26 de setembro a 25 de outubro.
Segundo a Constituição Federal, vereadores podem se afastar por até 120 dias por motivos particulares, sem prejuízo de mandato, desde que o afastamento seja devidamente autorizado.
A Procuradoria Jurídica da Câmara vai agora analisar o pedido para verificar sua legitimidade e conformidade com o Decreto-Lei nº 201/67, que define as regras de cassação de mandatos. Caso o processo esteja corretamente instruído, sua admissibilidade será lida e votada em plenário na primeira reunião ordinária após o protocolo, prevista para esta quarta-feira (8).
A denúncia precisará de maioria simples dos votos dos parlamentares presentes para ser aceita. Se aprovada, será criada uma Comissão Processante com três vereadores escolhidos por sorteio; caso contrário, o pedido será arquivado.
Mariana Conti é libertada de prisão em Israel
A vereadora Mariana Conti (PSOL), de Campinas, foi libertada pela manhã desta segunda-feira (7), após permanecer detida por forças israelenses desde a interceptação da Flotilha Global Sumud, que tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Ela e os demais brasileiros integrantes do grupo estão na Jordânia, acompanhados por autoridades diplomáticas brasileiras, e aguardam o retorno ao país.
A informação foi confirmada pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que celebrou o fim da prisão dos ativistas. “@marianaconti_psol e os demais ativistas brasileiros da @globalsumudflotilla já estão livres! Eles se encontram na Jordânia, acompanhados de autoridades brasileiras, e aguardam o retorno ao Brasil. Nossos companheiros retornarão para ampliar a denúncia do genocídio em Gaza e exigir o rompimento de todas as relações com Israel”, escreveu.
Mariana Conti estava presa na penitenciária de Ketsiyot, no deserto de Neguev, desde o início de outubro, quando o grupo foi detido ao tentar romper o bloqueio marítimo imposto por Israel a Gaza. O caso ganhou repercussão internacional e provocou manifestações políticas no Brasil.