Câmara recebe pedido de cassação contra a vereadora Mariana Conti

A Câmara Municipal de Campinas confirmou o protocolo de um pedido de instauração de Comissão Processante (CP) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL), apresentado na manhã desta terça-feira (7/10) pelo vereador Nelson Hossri (PSD). O objetivo é apurar suposta infração político-administrativa atribuída à parlamentar, que atualmente está licenciada do mandato.

De acordo com o texto da denúncia, Mariana teria violado o princípio da moralidade administrativa ao se afastar do cargo para integrar uma missão internacional não oficial, sem relação direta com as funções legislativas.

A Mesa Diretora informou que Mariana Conti solicitou duas licenças não remuneradas para participar da Global Sumud Flotilha, ação humanitária que tentou romper o bloqueio marítimo imposto por Israel à Faixa de Gaza. A primeira licença foi de 26 de agosto a 25 de setembro, e a segunda, ainda vigente, vai de 26 de setembro a 25 de outubro.