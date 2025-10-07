07 de outubro de 2025
Rua Guilherme da Silva será novamente interditada no Cambuí

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Interdição será nesta quarta-feira (8), no Cambuí, para finalização de poda de árvore; motoristas terão rotas alternativas.
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) volta a interditar totalmente o tráfego de veículos em um trecho da Rua Dr. Guilherme da Silva, no Cambuí, nesta quarta-feira (8 de outubro), entre 8h30 e 12h. A medida é necessária para a finalização da poda de uma árvore iniciada no último domingo (5), sob coordenação do Departamento de Parques e Jardins (DPJ).

O bloqueio será feito entre a Rua MMDC e a Avenida Júlio de Mesquita. Para evitar a chegada ao ponto de interdição, a Emdec também fará pré-bloqueios nos seguintes cruzamentos:

  • Rua Dr. Guilherme da Silva x Rua Coronel Quirino;
  • Rua José Guatemozin Nogueira x Avenida Coronel Silva Telles.

Durante a operação, o acesso local para moradores e comerciantes será garantido.

Desvios e orientações

Agentes da Mobilidade Urbana da Emdec estarão no local para sinalizar a área e orientar condutores. O tráfego será desviado da seguinte forma:

  • Veículos de passeio: Rua Coronel Quirino, Rua Dona Presciliana Soares e Avenida Júlio de Mesquita.
  • Transporte público coletivo – linha 381 (Shopping Dom Pedro / Shopping Iguatemi): Rua MMDC, Avenida Coronel Silva Telles, Rua Santa Cruz, Rua Olavo Bilac e Avenida Júlio de Mesquita.

A Emdec informou que não haverá alteração nos pontos de parada e orienta os motoristas a redobrarem a atenção na região durante o período de interdição.

