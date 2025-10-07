Rua Guilherme da Silva será novamente interditada no Cambuí

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) volta a interditar totalmente o tráfego de veículos em um trecho da Rua Dr. Guilherme da Silva, no Cambuí, nesta quarta-feira (8 de outubro), entre 8h30 e 12h. A medida é necessária para a finalização da poda de uma árvore iniciada no último domingo (5), sob coordenação do Departamento de Parques e Jardins (DPJ).

O bloqueio será feito entre a Rua MMDC e a Avenida Júlio de Mesquita. Para evitar a chegada ao ponto de interdição, a Emdec também fará pré-bloqueios nos seguintes cruzamentos:

Rua Dr. Guilherme da Silva x Rua Coronel Quirino;

Rua José Guatemozin Nogueira x Avenida Coronel Silva Telles.

Durante a operação, o acesso local para moradores e comerciantes será garantido.

Desvios e orientações