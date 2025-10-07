Rua Guilherme da Silva será novamente interditada no Cambuí

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) volta a interditar totalmente o tráfego de veículos em um trecho da Rua Dr. Guilherme da Silva, no Cambuí, nesta quarta-feira (8 de outubro), entre 8h30 e 12h. A medida é necessária para a finalização da poda de uma árvore iniciada no último domingo (5), sob coordenação do Departamento de Parques e Jardins (DPJ).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O bloqueio será feito entre a Rua MMDC e a Avenida Júlio de Mesquita. Para evitar a chegada ao ponto de interdição, a Emdec também fará pré-bloqueios nos seguintes cruzamentos:
- Rua Dr. Guilherme da Silva x Rua Coronel Quirino;
- Rua José Guatemozin Nogueira x Avenida Coronel Silva Telles.
Durante a operação, o acesso local para moradores e comerciantes será garantido.
Desvios e orientações
Agentes da Mobilidade Urbana da Emdec estarão no local para sinalizar a área e orientar condutores. O tráfego será desviado da seguinte forma:
- Veículos de passeio: Rua Coronel Quirino, Rua Dona Presciliana Soares e Avenida Júlio de Mesquita.
- Transporte público coletivo – linha 381 (Shopping Dom Pedro / Shopping Iguatemi): Rua MMDC, Avenida Coronel Silva Telles, Rua Santa Cruz, Rua Olavo Bilac e Avenida Júlio de Mesquita.
A Emdec informou que não haverá alteração nos pontos de parada e orienta os motoristas a redobrarem a atenção na região durante o período de interdição.