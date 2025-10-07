PF investiga fraude em importação de eletrônicos por Viracopos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Connectors, para combater um esquema de importação irregular de aparelhos eletrônicos de alto valor por meio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).
Durante a ação, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em Santos (SP), em um endereço vinculado a um dos principais investigados. A medida foi expedida pela 9ª Vara Federal de Campinas.
De acordo com as investigações, o grupo teria importado um contêiner com celulares avaliados em mais de R$ 3 milhões, utilizando documentação falsa para disfarçar o conteúdo da carga e reduzir a tributação. Nos registros alfandegários, o material era declarado como “conectores elétricos”, com valor muito inferior ao real.
A PF apura a participação de empresas e despachantes aduaneiros no esquema, que pode envolver crimes de falsidade ideológica, descaminho, fraude fiscal e associação criminosa.
As diligências seguem em andamento, e os bens apreendidos serão periciados para auxiliar na identificação dos responsáveis e na quantificação dos prejuízos aos cofres públicos.