07 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CONNECTORS

PF investiga fraude em importação de eletrônicos por Viracopos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PF
Investigação apura fraude em importação de celulares de R$ 3 milhões via Aeroporto de Viracopos, em Campinas.
Investigação apura fraude em importação de celulares de R$ 3 milhões via Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Connectors, para combater um esquema de importação irregular de aparelhos eletrônicos de alto valor por meio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a ação, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em Santos (SP), em um endereço vinculado a um dos principais investigados. A medida foi expedida pela 9ª Vara Federal de Campinas.

De acordo com as investigações, o grupo teria importado um contêiner com celulares avaliados em mais de R$ 3 milhões, utilizando documentação falsa para disfarçar o conteúdo da carga e reduzir a tributação. Nos registros alfandegários, o material era declarado como “conectores elétricos”, com valor muito inferior ao real.

A PF apura a participação de empresas e despachantes aduaneiros no esquema, que pode envolver crimes de falsidade ideológica, descaminho, fraude fiscal e associação criminosa.

As diligências seguem em andamento, e os bens apreendidos serão periciados para auxiliar na identificação dos responsáveis e na quantificação dos prejuízos aos cofres públicos.

Comentários

Comentários