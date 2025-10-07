Sumaré autua 15 veículos em blitz de transporte ilegal de carga

Uma operação de fiscalização voltada ao transporte de resíduos foi realizada nesta segunda-feira (6) em Sumaré, resultando na autuação de 15 veículos. A ação foi uma parceria entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) e a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), com o objetivo de garantir segurança viária e o cumprimento das normas ambientais.

A blitz ocorreu na Avenida Antônio Pereira de Camargo, saída para Paulínia, e fiscalizou 37 veículos, sendo 29 caminhões e 8 carretas. Do total, 11 veículos foram multados com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), enquanto outros quatro receberam autuações da CETESB por descumprimento da legislação ambiental.

Entre as irregularidades mais comuns identificadas estavam o derramamento de líquidos nas vias públicas, lonas de cobertura danificadas ou inexistentes e ausência de documentação obrigatória para o transporte de resíduos.