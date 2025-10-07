07 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ECONOMIA CRIATIVA

Feira da Economia Solidária tem edição no Largo do Rosário

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Na feira, será possível encontrar produtos e brinquedos diferenciados feitos exclusivamente por artesãos para inovar no presente do Dia das Crianças.
Na feira, será possível encontrar produtos e brinquedos diferenciados feitos exclusivamente por artesãos para inovar no presente do Dia das Crianças.

Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas realiza nesta quarta-feira (8) uma edição especial da Feira da Economia Solidária, no Largo do Rosário, das 8h às 14h. A ação busca aproximar os artesãos locais dos consumidores e oferecer opções criativas e sustentáveis de presentes para o Dia das Crianças.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No mesmo dia também começa a feira na Praça da Matriz, que seguirá até sábado (11), das 8h às 15h. Todos os produtos disponíveis são artesanais e confeccionados pelos próprios expositores, com foco em valorizar o trabalho manual e a economia criativa.

Entre os itens disponíveis estão bonecos de pelúcia, amigurumis, carrinhos de madeira, roupas, calçados, bolsas e gorros de crochê — todos feitos à mão. O programa da Economia Solidária gera renda para centenas de empreendedores e suas famílias, incentivando o consumo consciente e o apoio ao comércio local.

O secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, destacou o objetivo da edição especial. “Um item feito por um artesão é sempre único. As crianças vão gostar de receber um presente diferenciado. E pensamos em levar a feira para o Largo do Rosário justamente para aproximar expositores e compradores em um espaço de grande movimento”, afirmou.

Comentários

Comentários