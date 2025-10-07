Feira da Economia Solidária tem edição no Largo do Rosário

A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas realiza nesta quarta-feira (8) uma edição especial da Feira da Economia Solidária, no Largo do Rosário, das 8h às 14h. A ação busca aproximar os artesãos locais dos consumidores e oferecer opções criativas e sustentáveis de presentes para o Dia das Crianças.

No mesmo dia também começa a feira na Praça da Matriz, que seguirá até sábado (11), das 8h às 15h. Todos os produtos disponíveis são artesanais e confeccionados pelos próprios expositores, com foco em valorizar o trabalho manual e a economia criativa.

Entre os itens disponíveis estão bonecos de pelúcia, amigurumis, carrinhos de madeira, roupas, calçados, bolsas e gorros de crochê — todos feitos à mão. O programa da Economia Solidária gera renda para centenas de empreendedores e suas famílias, incentivando o consumo consciente e o apoio ao comércio local.