Filho ameaça pais com barra de ferro e é preso em Sumaré

Um homem foi preso após agredir e ameaçar os próprios pais com uma barra de ferro no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. O caso foi levado ao plantão policial e registrado como violência doméstica.

De acordo com a polícia, o agressor já havia agredido a própria esposa pela manhã e, no período da tarde, voltou a cometer agressões, desta vez contra a mãe. A vítima relatou que o filho a ameaçou com uma barra de ferro, dizendo que "iria bater em sua cabeça". O pai do acusado também informou ter recebido ameaças de morte com o mesmo objeto.

Ao perceber a chegada dos policiais, o homem saiu da residência ainda segurando a barra, mas a soltou após ser orientado pela equipe. As vítimas estavam visivelmente assustadas e afirmaram que o agressor já tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio.