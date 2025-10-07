07 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRISTE

Jovem morre afogado após cair de jetski em lago de Paulínia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Jovem de 21 anos desapareceu no domingo enquanto andava de jet-ski em represa de Betel e foi encontrado nesta segunda.
Jovem de 21 anos desapareceu no domingo enquanto andava de jet-ski em represa de Betel e foi encontrado nesta segunda.

Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira (6) o corpo de Vitor Gomes de Cruz, de 21 anos, conhecido como “Vitinho”, que havia desaparecido após cair de um jet-ski em uma represa no distrito de Betel, em Paulínia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem não sabia nadar e não usava colete salva-vidas no momento do acidente. Testemunhas contaram que ele se debatia na água e pediu socorro, mas acabou afundando após alguns minutos.

As buscas começaram ainda na tarde de domingo (5) e foram interrompidas ao anoitecer. Os trabalhos foram retomados na manhã desta segunda, quando o corpo foi localizado.

Nas redes sociais, amigos e moradores de Paulínia lamentaram a morte do jovem, lembrando que “Vitinho” era conhecido por participar de rodeios e cavalgadas.

O caso foi registrado no plantão policial da cidade. Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento.

Comentários

Comentários