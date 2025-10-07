Jovem morre afogado após cair de jetski em lago de Paulínia

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira (6) o corpo de Vitor Gomes de Cruz, de 21 anos, conhecido como “Vitinho”, que havia desaparecido após cair de um jet-ski em uma represa no distrito de Betel, em Paulínia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem não sabia nadar e não usava colete salva-vidas no momento do acidente. Testemunhas contaram que ele se debatia na água e pediu socorro, mas acabou afundando após alguns minutos.

As buscas começaram ainda na tarde de domingo (5) e foram interrompidas ao anoitecer. Os trabalhos foram retomados na manhã desta segunda, quando o corpo foi localizado.