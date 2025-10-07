Polícia apreende bebidas adulteradas e soda cáustica na região

Uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana desmantelou, na tarde de segunda-feira (6), um esquema de adulteração de bebidas alcoólicas em uma residência no Jardim São Sebastião, em Hortolândia.

No local, os agentes encontraram bombonas de soda cáustica, produto químico usado para alterar a composição das bebidas, além de diversas garrafas de alto valor, como gin, whisky e vodka, já acondicionadas em caixas e prontas para distribuição no mercado clandestino.

A investigação começou após uma denúncia anônima, que levou a polícia até o endereço. Diante das evidências, a Vigilância Sanitária foi acionada para acompanhar a ocorrência e realizar a coleta e análise dos materiais apreendidos.