Polícia prende quatro, apreende drogas e quase R$ 10 mil

Uma ação policial realizada no bairro Vila São Pedro, em Hortolândia, resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas acusadas de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A operação, conduzida pela Força Tática da Polícia Militar, apreendeu grande quantidade de maconha, cocaína e “Dry”, além de R$ 9.445,00 em dinheiro, celulares e cadernos de contabilidade do tráfico.
A ocorrência teve início após uma denúncia anônima, durante patrulhamento tático, sobre a presença de três indivíduos em atitude suspeita próximo a um alambrado na Rua Projetada, área já conhecida pelo comércio de entorpecentes. Ao avistarem a viatura, os suspeitos fugiram para dentro de um condomínio residencial.
Com apoio de novas equipes, os policiais localizaram os fugitivos em um apartamento, onde encontraram porções de drogas espalhadas e dinheiro escondido em um travesseiro. Um dos suspeitos tentou destruir o celular, mas acabou detido. No local, foram apreendidos 132 porções de maconha, R$ 9.445,00, cinco celulares e cadernos com anotações do tráfico.
Durante o interrogatório, um dos detidos confessou que as chaves encontradas em seu poder pertenciam a outro imóvel usado para armazenar drogas. No segundo apartamento, a equipe localizou 577 porções de maconha, 715 de cocaína e 71 de “Dry”, confirmando a estrutura de distribuição mantida pelo grupo.
Os quatro adultos foram presos em flagrante e levados ao plantão policial de Hortolândia, onde as prisões foram ratificadas pelo delegado de plantão. Dois adolescentes que estavam no local foram ouvidos e liberados.