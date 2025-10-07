Polícia prende quatro, apreende drogas e quase R$ 10 mil

Uma ação policial realizada no bairro Vila São Pedro, em Hortolândia, resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas acusadas de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A operação, conduzida pela Força Tática da Polícia Militar, apreendeu grande quantidade de maconha, cocaína e “Dry”, além de R$ 9.445,00 em dinheiro, celulares e cadernos de contabilidade do tráfico.

A ocorrência teve início após uma denúncia anônima, durante patrulhamento tático, sobre a presença de três indivíduos em atitude suspeita próximo a um alambrado na Rua Projetada, área já conhecida pelo comércio de entorpecentes. Ao avistarem a viatura, os suspeitos fugiram para dentro de um condomínio residencial.

Com apoio de novas equipes, os policiais localizaram os fugitivos em um apartamento, onde encontraram porções de drogas espalhadas e dinheiro escondido em um travesseiro. Um dos suspeitos tentou destruir o celular, mas acabou detido. No local, foram apreendidos 132 porções de maconha, R$ 9.445,00, cinco celulares e cadernos com anotações do tráfico.