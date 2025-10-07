07 de outubro de 2025
MUDANÇA NO TEMPO

Massa de ar frio muda o tempo e pode trazer chuva à RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Frente fria chega à região nesta terça e traz ventos mais fortes e possibilidade de chuva isolada.

Uma massa de ar frio avança sobre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e deve alterar o clima a partir desta terça-feira (7). Segundo as previsões, o vento deve ganhar intensidade e o céu ficará com variação de nuvens durante todo o dia.

O Sol ainda deve aparecer entre as nuvens, mas há possibilidade de chuva fraca a moderada e de forma isolada, com chance de os primeiros registros ocorrerem já à noite.

Em Campinas, a temperatura máxima prevista é de 28°C, mesmo com a chegada da frente fria. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

