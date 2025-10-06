Quatro cavalos são furtados de abrigo público em Campinas

O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), vinculado à Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas, foi alvo de criminosos na madrugada de domingo (5). Quatro cavalos que estavam abrigados no local, situado na Rua Doutor Ataliba Soares de Sá, no Parque Via Norte, foram furtados.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, o vigilante do local relatou ter ouvido barulhos suspeitos e, ao verificar, percebeu que os criminosos haviam pulado o muro, arrombado o portão e levado os animais. O servidor acionou a Guarda Municipal, que isolou a área até a chegada da perícia técnica.

Segundo a Prefeitura, todos os cavalos estavam chipados, o que deve auxiliar na identificação e localização dos animais. A administração municipal também informou que a conduta do vigilante será apurada, já que ele estava sozinho no momento do furto e não pôde deixar o posto.