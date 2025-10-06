Campanha de Multivacinação começa com foco em jovens e crianças

A Campanha de Multivacinação 2025 começou nesta segunda-feira (6) em Campinas, com ações simultâneas em centros de saúde e escolas públicas. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, tem como objetivo atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, além de aplicar doses de HPV em jovens de 15 a 19 anos. A mobilização vai até o fim de outubro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A programação inclui uma agenda especial no Dia das Crianças (12 de outubro), com pontos de vacinação no Parque Ecológico Monsenhor José Salim, das 9h às 11h, e no Kartódromo do Taquaral, das 8h às 12h.

De acordo com a Secretaria de Saúde, todas as vacinas de rotina estão disponíveis nas unidades, entre elas as que protegem contra sarampo, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, meningite, hepatite, poliomielite e febre amarela. As vacinas contra dengue e tuberculose (BCG) continuam restritas às unidades básicas de saúde.