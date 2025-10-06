Campanha de Multivacinação começa com foco em jovens e crianças

A Campanha de Multivacinação 2025 começou nesta segunda-feira (6) em Campinas, com ações simultâneas em centros de saúde e escolas públicas. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, tem como objetivo atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, além de aplicar doses de HPV em jovens de 15 a 19 anos. A mobilização vai até o fim de outubro.
A programação inclui uma agenda especial no Dia das Crianças (12 de outubro), com pontos de vacinação no Parque Ecológico Monsenhor José Salim, das 9h às 11h, e no Kartódromo do Taquaral, das 8h às 12h.
De acordo com a Secretaria de Saúde, todas as vacinas de rotina estão disponíveis nas unidades, entre elas as que protegem contra sarampo, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, meningite, hepatite, poliomielite e febre amarela. As vacinas contra dengue e tuberculose (BCG) continuam restritas às unidades básicas de saúde.
Para receber o imunizante, a criança ou adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis e apresentar documento com foto e caderneta de vacinação, quando disponível. A meta é alcançar a população estimada de 190 mil pessoas na faixa etária de 0 a 14 anos.
A campanha também reforça a chamada “ação de resgate” da vacina contra o HPV, voltada a quase 30 mil jovens que ainda não haviam recebido a dose. Desde abril de 2024, o Ministério da Saúde passou a adotar o esquema de dose única para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de permitir vacinação temporária de jovens de 15 a 19 anos não vacinados.
“É uma oportunidade para colocar a caderneta em dia e fortalecer a imunidade das crianças e adolescentes. A vacinação é a principal forma de prevenir doenças e garantir saúde para toda a comunidade”, destacou a pasta.
A lista completa dos locais de vacinação e horários de funcionamento dos Centros de Saúde está disponível no site da Prefeitura: campinas.sp.gov.br.