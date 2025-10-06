Campinas propõe manter atual PGV até fim de novos estudos

A Prefeitura de Campinas encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe manter em vigor a atual Planta Genérica de Valores (PGV) até que sejam concluídos os estudos técnicos que embasarão uma possível atualização. A medida cumpre a exigência legal de enviar, até 1º de outubro do primeiro ano de mandato, uma proposta referente à revisão da planta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, a previsão é que o estudo seja finalizado em 2026, quando uma nova versão da PGV poderá ser apresentada. “O estudo técnico que está sendo feito vai trazer elementos para uma análise criteriosa sobre uma possível necessidade de revisão”, afirmou.

Caiado reforçou que a iniciativa não representa aumento no IPTU nem em outros tributos municipais. “Nossa proposta, ao contrário de aumento, preserva a estabilidade e reforça a responsabilidade do município”, explicou.