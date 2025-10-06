Campinas propõe manter atual PGV até fim de novos estudos

A Prefeitura de Campinas encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe manter em vigor a atual Planta Genérica de Valores (PGV) até que sejam concluídos os estudos técnicos que embasarão uma possível atualização. A medida cumpre a exigência legal de enviar, até 1º de outubro do primeiro ano de mandato, uma proposta referente à revisão da planta.
Segundo o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, a previsão é que o estudo seja finalizado em 2026, quando uma nova versão da PGV poderá ser apresentada. “O estudo técnico que está sendo feito vai trazer elementos para uma análise criteriosa sobre uma possível necessidade de revisão”, afirmou.
Caiado reforçou que a iniciativa não representa aumento no IPTU nem em outros tributos municipais. “Nossa proposta, ao contrário de aumento, preserva a estabilidade e reforça a responsabilidade do município”, explicou.
A Planta Genérica de Valores é o instrumento que define o valor do metro quadrado de terrenos e construções em cada área da cidade, servindo de base para o cálculo de impostos como o IPTU, ITBI e Contribuição de Melhoria. O modelo atual foi criado pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e está disponível no site pgv.campinas.sp.gov.br.
Com a PGV, o município busca corrigir distorções e garantir justiça tributária, aproximando o valor venal dos imóveis ao seu real preço de mercado. O processo de elaboração envolve pesquisas de mercado, análise de anúncios e entrevistas com profissionais do setor imobiliário para identificar os valores praticados na cidade.