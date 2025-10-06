Força-tarefa distribui 830 multas de trânsito em Campinas

A força-tarefa de fiscalização de trânsito de Campinas registrou 830 infrações no mês de setembro, em 21 operações integradas realizadas em diferentes regiões da cidade. A ação, conduzida pela Emdec em parceria com a Guarda Municipal (GM) e a Polícia Militar (PM), tem como meta reduzir acidentes, coibir irregularidades e reforçar a segurança viária.

Os locais de atuação são definidos com base em um mapeamento técnico da Emdec, que identifica pontos críticos com maior número de ocorrências. Entre as autuações, 552 foram aplicadas a motociclistas, que seguem como os mais flagrados nas irregularidades — 117 das 158 remoções de veículos realizadas no mês envolveram motos.

Somente em 2025, já foram 227 operações e 8,7 mil infrações registradas, além da remoção de 1,7 mil veículos irregulares das ruas.