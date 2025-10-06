Força-tarefa distribui 830 multas de trânsito em Campinas

A força-tarefa de fiscalização de trânsito de Campinas registrou 830 infrações no mês de setembro, em 21 operações integradas realizadas em diferentes regiões da cidade. A ação, conduzida pela Emdec em parceria com a Guarda Municipal (GM) e a Polícia Militar (PM), tem como meta reduzir acidentes, coibir irregularidades e reforçar a segurança viária.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os locais de atuação são definidos com base em um mapeamento técnico da Emdec, que identifica pontos críticos com maior número de ocorrências. Entre as autuações, 552 foram aplicadas a motociclistas, que seguem como os mais flagrados nas irregularidades — 117 das 158 remoções de veículos realizadas no mês envolveram motos.
Somente em 2025, já foram 227 operações e 8,7 mil infrações registradas, além da remoção de 1,7 mil veículos irregulares das ruas.
Durante uma das blitze, em 29 de setembro, na Avenida Dr. Heitor Penteado, dois veículos com licenciamento vencido foram apreendidos e somavam R$ 44,6 mil em multas — uma Saveiro preta (R$ 27,3 mil) e um Stilo amarelo (R$ 17,3 mil).
O licenciamento vencido lidera a lista das infrações, seguido por escapamentos barulhentos, sistema de iluminação irregular e pneus carecas. A multa por licenciamento atrasado é de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.
Além das ações de rotina, a Emdec intensificou a fiscalização contra o uso de placas ocultas, conduta considerada gravíssima. O comportamento, comum entre motociclistas, é apontado como de alto risco e tem sido monitorado por meio do sistema de radares em tempo real.
De janeiro a agosto de 2025, os radares registraram 391,7 mil imagens de veículos com placas cobertas ou ilegíveis. Apesar da recorrência, as infrações não podem ser validadas sem a identificação do veículo.
Segundo Marcelo Carpenter, coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito, o trabalho conjunto busca identificar condutores reincidentes e aumentar a sensação de segurança nas vias. “Fica o apelo para que todos os motoristas circulem de forma ordenada e pautada pelas leis de trânsito”, afirmou.