Americana tem apenas um terço da capacidade de abastecimento

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informou que, às 8h30 desta segunda-feira (6), os reservatórios do município registravam apenas 12 milhões de litros de água, o que representa um terço do volume ideal, estimado em 36 milhões de litros. A situação reflete o agravamento da crise hídrica que atinge a cidade nas últimas semanas.

De acordo com o DAE, o cenário atual provoca falta de água generalizada e intermitência no abastecimento em praticamente todas as regiões, com destaque para os bairros mais altos, onde o impacto é mais severo. A autarquia explica que os pontos mais críticos variam ao longo do dia, conforme o nível dos reservatórios que atendem cada setor. Imóveis com caixas d’água maiores têm conseguido suportar melhor os períodos sem fornecimento.

A Prefeitura de Americana decretou estado de emergência hídrica em 30 de setembro, permitindo medidas emergenciais, como contratação de caminhões-pipa, reforço no combate a vazamentos e intensificação de campanhas educativas sobre o uso racional da água.