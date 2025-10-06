Câmara vota notificação imediata de intoxicação por metanol

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (6), em segunda e definitiva discussão, o Projeto de Lei nº 124/2024, de autoria do vereador Luiz Rossini (Republicanos). A proposta determina que todas as unidades de saúde públicas e privadas do município notifiquem compulsoriamente, em até 24 horas, qualquer atendimento por intoxicação causada por metanol.

O texto foi aprovado em primeira votação em novembro de 2024 e ganhou urgência diante dos casos recentes de contaminação e mortes confirmadas por metanol no país, sobretudo em São Paulo. A medida busca garantir agilidade na identificação e rastreamento de surtos, permitindo resposta rápida das autoridades sanitárias e ações integradas de investigação e prevenção.

“O projeto já antecipou a necessidade de notificação compulsória em casos de surtos por contaminação pelo metanol, que, infelizmente estão sendo noticiados nesta última semana. A notificação compulsória é uma significativa ferramenta da Administração Pública para o controle de doenças, agravos, surtos ou eventos que venham causar danos à saúde e à integridade física ou mental do indivíduo. Além de fornecer informações para ações de controle desses eventos pelas autoridades de Saúde Pública e outros órgãos”, disse Rossini.