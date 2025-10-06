Vereador quer cassação de Mariana Conti após prisão em Israel

O vereador Nelson Hossri (PSD) anunciou que vai protocolar um pedido de Comissão Processante (CP) na Câmara Municipal de Campinas para avaliar a cassação do mandato da vereadora Mariana Conti (PSOL), que está presa em Israel desde a interceptação da flotilha humanitária Global Sumud, da qual fazia parte.

Hossri, antigo adversário político de Mariana, alega quebra de decoro parlamentar, afirmando que a vereadora “foi chamada de terrorista pelas autoridades israelenses” e “abandonou o mandato para compor uma missão internacional sem vínculo oficial com o Legislativo”.

“Essa atitude de abandonar por mais de um mês o mandato é incompatível com o decoro do cargo. A vereadora do PSOL fez vídeos dizendo que Israel iria pegá-la, mostrando ser essa a intenção para gerar engajamento, transformando a viagem em um verdadeiro reality show”, declarou o vereador.