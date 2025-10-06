Vereador quer cassação de Mariana Conti após prisão em Israel

O vereador Nelson Hossri (PSD) anunciou que vai protocolar um pedido de Comissão Processante (CP) na Câmara Municipal de Campinas para avaliar a cassação do mandato da vereadora Mariana Conti (PSOL), que está presa em Israel desde a interceptação da flotilha humanitária Global Sumud, da qual fazia parte.
Hossri, antigo adversário político de Mariana, alega quebra de decoro parlamentar, afirmando que a vereadora “foi chamada de terrorista pelas autoridades israelenses” e “abandonou o mandato para compor uma missão internacional sem vínculo oficial com o Legislativo”.
“Essa atitude de abandonar por mais de um mês o mandato é incompatível com o decoro do cargo. A vereadora do PSOL fez vídeos dizendo que Israel iria pegá-la, mostrando ser essa a intenção para gerar engajamento, transformando a viagem em um verdadeiro reality show”, declarou o vereador.
Mariana Conti está licenciada sem remuneração e afirmou anteriormente que arcará pessoalmente com os custos da viagem, integrando a flotilha como militante de direitos humanos.
Deportações e situação dos brasileiros
Israel confirmou, neste sábado (4), a primeira deportação de 137 ativistas estrangeiros, levados em voo para a Turquia. O grupo faz parte dos 473 detidos após a interceptação das embarcações que levavam ajuda humanitária para Gaza. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, os deportados são de países como Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Kwait, Líbia, Argélia, Mauritânia, Malásia, Bahrein, Marrocos, Suíça, Tunísia e Turquia.
Os 14 brasileiros que integravam a flotilha, entre eles Mariana Conti, seguem presos na penitenciária de Ketziot, no deserto de Neguev. O Itamaraty informou que todos “estão bem diante da situação”, recebem acompanhamento jurídico e aguardam definição sobre a deportação.
A Flotilha Global Sumud (que significa resiliência, em árabe) partiu de Barcelona, em setembro, com cerca de 500 ativistas e personalidades políticas de mais de 40 países, distribuídos em 47 embarcações. O grupo pretendia entregar alimentos, medicamentos e denunciar o bloqueio israelense à Faixa de Gaza.
Israel impõe bloqueio naval e terrestre à região desde 2023, quando iniciou a guerra contra o Hamas, após o ataque terrorista de 7 de outubro, que deixou 1.219 mortos em território israelense. Desde então, o conflito resultou em uma grave crise humanitária, com mais de 67 mil palestinos mortos e cerca de 170 mil feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dados reconhecidos pela ONU.