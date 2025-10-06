06 de outubro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Calor de 35 °C marca o início da semana em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Temperaturas chegam a 35 °C nesta segunda-feira em Campinas, com baixa umidade e sem expectativa de chuva.
A segunda-feira (6) será de muito calor em Campinas e região, segundo o Climatempo. Os termômetros devem variar entre 20 °C e 35 °C, com sol predominando durante todo o dia e tempo seco.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a tarde, a nebulosidade aumenta, mas não há expectativa de chuva. À noite, o céu segue com muitas nuvens, mantendo o tempo firme.

Outro ponto de atenção é a baixa umidade relativa do ar, que deve cair para cerca de 20% no período mais quente do dia — nível considerado de alerta pelas autoridades de saúde. A recomendação é manter a hidratação constante e evitar atividades físicas intensas sob o sol forte.

Com esse cenário, a semana começa repetindo o padrão típico de primavera na região: dias quentes, secos e com pouca chance de chuva. A previsão indica mudança no tempo e temperaturas mais amenas a partir desta terça-feira (7).

